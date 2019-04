JUVENTUS MILAN GATTUSO / Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore del Milan, Gattuso, ha commentato la sconfitta allo Stadium contro il Milan: "Sono d'accordo quando si dice che è la miglior prestazione da gennaio ad essi. L'abbiamo persa per errori nostri non per meriti altrui. Dobbiamo continuare così. Domenica ci giochiamo qualcosa di importante. Se vinciamo possiamo qualificarci. Dobbiamo partire da oggi".

SULLA DECISIONE DI FABBRI - "Anche l'anno scorso meritavamo qualcosa in più. Credo nella buona fede. Siamo stati ingenui perché abbiamo commesso due errori. Loro quando sono in difficoltà cercano Mandzukic. La squadra oggi ha fatto una buona pressione alta. Nell'atteggiamento e sul piano tecnico tattico abbiamo fatto bene"

SUL FUTURO - "Me ne sbatto di quello che dice la gente.

Il problema è che forse ho vinto tanto qui. Ho indossato tanto la fascia della società. Gli addetti ai lavori parlano bene e rivedono il Gattuso calciatore. Oggi Vedo il calcio con un'altra visione. Il passato è passato. I tifosi sono rimasti a Gattuso cuore e passione. L'importante è capire la mia forza. Si vedrà. Io non voglio l'amore dei tifosi: lo voglio da moglie e figli. Voglio essere giudicato per quello che faccio e basta. Non bisogna leggere".

SULLE SCELTE - "Oggi mi sarei aspettato Cancelo. Non potevamo aspettarli perché loro ti portano agli ultimi 20 metri. Dovevamo uscire con i terzini e lo abbiamo fatto. Non potevamo aspettare perché avremmo sofferto la loro fisicità. Difensivamente siamo stati bravi e abbiamo avuto coraggio".

SUL MODO DI GIOCARE - "Bisogna lavorare sulla pressione alta. Dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Non voglio parlare di errori, quelli ci possono stare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui