JUVENTUS MILAN LEONARDO / Leonardo è una furia a 'Sky dopo Juventus-Milan. Il dirigente rossonero critica in maniera molto dura il direttore di gara. "Volevo rivedere il rigore. Non è importante ciò che ci siamo detti con l'arbitro. E' importante vedere ed essere sicuri. (Dopo averlo rivisto, ndr) Mi sembra abbastanza chiaro. Siamo dispiaciuti soprattutto dopo una prestazione così: abbiamo fatto una partita bellissima, poi andiamo via con zero punti perché la gara è stata condizionata anche da una linea generale. In generale il comportamento dell'arbitro è stato inadeguato: i dialoghi con i nostri giocatori non sono stati all'altezza.

L'ammonizione diè incomprensibile. Una serie di situazioni che provoca alla squadra delle reazioni. L'arbitro deve essere quello che calma non quello che alimenta le tensioni. Non voglio polemiche, ma sono situazioni che dispiacciono molto".

RAPPORTO CON GATTUSO - "Ho un parere: il campo è quello che deve risaltare di più. I dirigenti non devono parlare troppo. Quello che ha detto lui è perché noi abbiamo parlato. Con Rino ci conosciamo da 20 anni, non c'è nulla che lui non sappia. Noi abbiamo deciso di andare avanti con lui, non abbiamo mai pensato di sostituirlo, ci sono stati sempre dialoghi chiari: non c'è un'altra storia".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui