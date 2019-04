p>JUVENTUS MILAN ALLEGRI DYBALA / Al termine di Juventus-Milan, il tecnico dei bianconeriha parlato a 'Sky Sport' anche della sostituzione di, il quale ha mostrato un certo nervosismo nell'uscire dal campo: "E' giusto che sia arrabbiato ma c'era bisogno di altri giocatori e lui veniva da un periodo in cui non giocava e si è allenato anche meno. Il gol gli dà fiducia ma - vale per tutti - bisogna combattere tutti i giorni per il posto e io devo fare meno guai possibili scegliendo i giocatori migliori".

Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui