BUNDESLIGA BAYERN MONACO BORUSSIA DORTMUND / Il Bayern Monaco sbanca in casa e supera il Borussia Dortmund, sul campo e in campionato, con un pirotecnico 5-0. La squadra di Niko Kovač ha comandato con autorità l'intera gara, portandosi subito in vantaggio con Hummels dopo 10 minuti di gioco. Il raddoppio lo ha siglato 7' dopo il bomber Lewandowski.

La reazione delnon è arrivata, così i padroni di casa sono riusciti a chiudere la gara già prima della conclusione del primo tempo: al 41' e al 43' infatti sono arrivate le reti rispettivamente di Javie Serge. Nella ripresa ad andare a segno è stato ancora Lewandowski, al minuto 89.

CLASSIFICA BUNDESLIGA:

Bayern Monaco 64 Borussia Dortmund 63 Lipsia 55 Eintracht 52 Borussia Monchengladbach* 47 Wolfsburg 45 Werder Brema*, Bayer Leverkusen 42 Hoffenheim* 41 Dusseldorf 37 Hertha Berlino 35 Mainz 33 Friburgo 32 Schalke 26 Augsburg* 25 Stoccarda 21 Norimberga 17 Hannover 14

* una gara in meno

