JUVENTUS MILAN ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha parlato a 'Sky' dopo Juventus-Milan: "Sciarpa Genoa? Fa caldo! Era importante vincere, è stata una bella partita, soprattutto nel secondo tempo da parte nostra. Ci manca una vittoria allo scudetto se il Napoli dovesse vincerle tutte. E' stata una bella risposta da chi ha giocato nene: nel primo tempo abbiamo fatto meno bene, eravamo un po' arrangiati. Nel secondo tempo ci siamo sistemati".

TESTA ALL'AJAX - "No, avevamo difronte il Milan. Sapevamo che potevamo avere delle difficoltà poi a partita in corsa l'abbiamo un po' risistemata e la squadra ha fatto un bel secondo tempo anche sul piano fisico".

KEAN - "Sta facendo bene, stasera ha fatto anche una bella esultanza. Titolare in Champions? Non lo so, è una gara di Champions e poi in una partita contano anche le sostituzioni.

Pensavo fosse così utile? Abbiamo deciso con la società: è la riserva Mandzukic, il vero centravanti è lui. Poi gli ha fatto bene per crescere tecnicamente, ha bisogno di migliorare. Poi credo che allenarsi e giocare con i campioni credo che sia meglio per migliorare soprattutto a livello mentale. Per stare in una grande squadra serve sacrificio e voglia di lavorare".

CAMBIAMENTI TATTICI - "Non è questione di Mandzukic. Il primo tempo era giusto prendere il gol su quella ripartenza quando Piatek ha sbagliato il gol di testa. Ma poi non abbiamo concesso molto. Quando arrangi la squadra come abbiamo fatto è normale avere delle difficoltà. Nel secondo tempo ci siamo risistemati, poi è entrato Pjanic che per noi è un giocatore prezioso. I calciatori vanno messi nelle loro posizioni poi ci sono momenti come questi, con 18 punti di vantaggio, occorre dare riposo a qualcuno: ieri Matuidi l'ho provato 10 minuti sembrava un ubriaco in campo".

RONALDO - "Lui si sente sempre pronto. Gli ho detto che oggi era meglio non essere pronto. Mercoledì? Speriamo di averlo in campo".

