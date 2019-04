JUVENTUS MILAN PAGELLE TABELLINO / La Juventus rimonta il Milan e mette in ghiaccio l'ottavo scudetto consecutivo. Oltre al solito Piatek, non basta ai rossoneri la solidità di Bakayoko in mezzo e i guizzi di Suso. Dybala si riscatta in occasione del rigore, prima di non gradire il cambio con Kean. Il 'Millennial' ancora decisivo: sua la zampata vincente (quinto gol in campionato, ottavo compresa la Nazionale), festa tricolore ad un passo per la 'Vecchia Signora'.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Non si fa sorprendere su Piatek e soprattutto su Calhanoglu nel finale di gara.

Rugani 6 - Il più sicuro della difesa bianconera. Piatek lo salta una sola volta: fortuna sua e della Juve il polacco non trova la conclusione vincente.

Bonucci 5,5 - Passaggio a dir poco avventato per Bentancur nella rete del vantaggio del Milan. Il polacco gli sfugge più volte, soprattutto nella ripresa. Si riscatta parzialmente imbeccando Dybala prima del fallo di Musacchio sul dieci argentino.

Alex Sandro 5,5 - Non convince nella difesa a tre, il VAR lo 'salva' sul cross di Calhanoglu.

De Sciglio 6 - Si limita all'ordinario, più vivace nella seconda parte di gara.

Emre Can 6 - Galleggia tra difesa e centrocampo, dando compattezza in mezzo. Esce per infortunio dopo 25': scatta l'allarme per Amsterdam (25' Khedira 6 - Ci mette esperienza e sostanza al rientro. Si vede che ancora non è la meglio).

Bentancur 5 - Continua il periodo di flessione dell'uruguaino. Manca in lucidità e fa poca legna in mediana.

Spinazzola 5,5 - Bel duello con Calabria, che gli concede poco. Meno esplosivo rispetto alle ultime uscite (60' Pjanic 6,5 - Da imprevedibilità alla manovra, confeziona l'assist per Kean).

Bernardeschi 6 - Si accende nella ripresa con qualche bella intuizione. Match in crescita dopo un primo tempo anonimo.

Dybala 6,5 - Delude per 59 minuti, poi la fiammata: beffa Musacchio procurandosi il rigore dell'1-1, che trasforma con freddezza. Non gradisce il cambio di Allegri. (66' Kean 7 - Ancora fondamentale: primo tiro in porta e palla in buca. Il 'Millennial' non smette di stupire).

Mandzukic 6 - Lotta e combatte, il solito Mandzukic. Gli manca però ancora il gol nel 2019: Reina glielo nega deviando in corner una spettacolare rovesciata prima dell'intervallo.

Allenatore Allegri 6,5 - La ribalta ancora una volta con i cambi, non è una novità la sua bravura nel leggere le partite a gara in corso.

Juve deludente nel primo tempo: ma l'ottavo scudetto di fila è ormai dietro l'angolo.

MILAN

Reina 6,5 - Salva i suoi nel recupero del primo tempo sulla sforbiciata di Mandzukic. Bene con i piedi nel far ripartire l'azione da dietro.

Calabria 5,5 - Regge il confronto con Spinazzola. Cala tanto nella seconda parte di gara (85' Cutrone s.v.).

Musacchio 5 - Mandzukic lo anticipa di rado, affidabile nel primo tempo. La combina grossa su Dybala in occasione del rigore.

Romagnoli 6 - Detta i tempi alla difesa milanista, non si fa cogliere quasi mai impreparato prima del guizzo di Kean.

Rodriguez 6 - Poche proiezioni offensive, attento nelle chiusure.

Kessie 6 - Motorino infaticabile, anche se la condizione non è delle migliori.

Bakayoko 6,5 - Muro davanti la difesa, ma è prezioso anche in avanti come dimostra l'assist vincente per Piatek. Indispensabile per Gattuso.

Calhanoglu - 6 Si vede a tratti, potrebbe dare più qualità alla manovra rossonera.

Borini 6 - Lavoro di sacrificio, copre tutta la fascia. Non gli si può chiedere di più.

Piatek 7 - Pronti-via spreca un 'cioccolatino' servitogli da Suso. Si riscatta da par suo con la zampata dell'1-0. Mette in costante apprensione i centrali bianconeri.

Suso 6,5 - Mobilissimo, fin dalle prime battute. Pennella subito per Piatek, poi è sempre una minaccia per la retroguardia juventina (76' Castillejo 5,5 - Non riesce ad incidere).

Allenatore Gattuso 6 - Terzo ko di seguito, anche se il Milan non demerita per buona parte della gara. Non basta una prestazione coraggiosa: Champions sempre più a rischio…

Arbitro Fabbri 4,5 - Sbaglia nel confermare il mancato rigore di Alex Sandro dopo aver rivisto l'episodio al VAR. Incerto anche in altre decisioni: serata da dimenticare.

TABELLINO

Juventus-Milan 2-1

40' Piatek (M); 60' Dybala; 84' Kean



Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Emre Can (25' Khedira), Bentancur, Spinazzola (60' Pjanic); Bernardeschi; Mandzukic, Dybala (66' Kean). All.: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Chiellini, Matuidi, Cancelo, Nicolussi Caviglia

Milan (4-3-3): Reina; Calabria (85' Cutrone), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso (76' Castillejo), Piatek, Borini. All.: Gattuso. A disposizione: Soncin, A. Donnarumma, Mauri, Bertolacci, Zapata, Abate, Biglia, Strinic, Caldara, Laxalt

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Calvarese

Ammoniti: Bernardeschi (J), Musacchio (M), Calhanoglu (M), Mandzukic (J)

Espulsi:

Note: spettatori 40.057; recupero 4' e 4'

