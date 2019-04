Serie A, Juventus-Milan 2-1: super Kean, scudetto a un passo!

SERIE A JUVENTUS MILAN MARCATORI CLASSIFICA / Scudetto a un passo per la Juventus. I bianconeri oggi sono usciti vittoriosi dal big match dello 'Stadium' contro il Milan, valevole per la 31a giornata di Serie A. Primo tempo a tinte rossonere, con molteplici occasioni e azioni pericolose: il vantaggio arriva al minuto 39, quando Bakayoko recupera un pallone al limite dell'area e lo serve a Piatek, che supera Szczesny con un destro all'angolino. Nella ripresa, invece, dopo un inizio complicato, i padroni di casa riprendono in mano il gioco conquistando un calcio di rigore, poi segnato da Dybala.

Così, al minuto 84,completa la rimonta con un bel destro sul secondo palo dopo l'assist di. Alla luce di questa vittoria, quindi, qualora domani ildovesse perdere contro il, la Juventus festeggerebbe il tricolore matematicamente. Per i rossoneri, invece, si complica ancora di più la corsa alla prossima edizione della

Juventus-Milan 2-1: 39' Piatek (M); 60' Dybala (J), 84' Kean (J)

Classifica Serie A: Juventus 84; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Atalanta 51; Torino 49; Lazio e Roma 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo 35; Parma 34; Genoa e Cagliari 33; Spal 32; Udinese 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo 11

