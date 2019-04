CALCIOMERCATO INTER ICARDI/ Continua a tenere banco la situazione di Mauro Icardi. Il centravanti dell'Inter, rientrato in occasione del turno infrasettimanale con un gol e un assist, sembra aver deciso il suo futuro. Stando infatti a quanto riportato dal giornale spagnolo 'Marca', l'ex capitano della Beneamata avrebbe scelto di lasciare Milano al termine della stagione.

Sempre secondo il quotidiano iberico, Maurito potrebbe dire addio all'Inter anche per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma l'ultima parola resterebbe comunque alla società. In questa stagione, Icardi ha totalizzato 29 presenze e collezionato 16 reti, di cui 4 in Champions League.

