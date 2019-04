JUVENTUS MILAN PAGELLE PRIMO TEMPO / Milan in vantaggio all'intervallo all''Allianz Stadium' grazie alla zampata di Piatek. Bene Suso e Bakayoko, quest'ultimo autore dell'assist per il bomber polacco. Dybala non illumina la Juventus, l'ex Bonucci e Bentancur la combinano grossa in occasione del gol rossonero. Reina decisivo nel recupero sulla spettacolare rovesciata di Mandzukic.

Out per infortunio Emre Can nelle fila bianconere.

Juventus-Milan 0-1 (parziale al 45')

40' Piatek

Juventus (3-4-1-2): Szczesny 6; Rugani 6, Bonucci 5, Alex Sandro 5,5; De Sciglio 6, Emre Can 6 (25' Khedira 6), Bentancur 5, Spinazzola 6; Bernardeschi 5,5; Mandzukic 6, Dybala 5. All.: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Chiellini, Pjanic, Matuidi, Kean, Cancelo, Nicolussi Caviglia

Milan (4-3-3): Reina 6,5; Calabria 6, Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Rodriguez 6; Kessie 6, Bakayoko 6,5, Calhanoglu 6; Suso 6,5, Piatek 6,5, Borini 6. All.: Gattuso. A disposizione: Soncin, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Bertolacci, Zapata, Abate, Biglia, Strinic, Caldara, Cutrone, Laxalt

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Calvarese

Ammoniti: Bernardeschi (J)

Espulsi:

Note: recupero 4'

