DIRETTA INTER ATALANTA FORMAZIONI / Dopo l'ottima prova fornita a Marassi contro il Genoa, Mauro Icardi è atteso oggi da un altro esame importante: affrontare il pubblico di San Siro e la Curva Nord. Dopo il successo di mercoledì, l'Inter non può compiere passi falsi in quello che è diventato quasi uno scontro diretto per la Champions visto lo splendido cammino che ha portato l'Atalanta, priva dello squalificato Zapata, a quota 51 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 84 punti; Napoli 63; Inter 56; Milan* 52; Atalanta e Roma* 51; Torino* 49; Lazio** 48; Sampdoria* 45; Fiorentina 39*; Cagliari* 36; Sassuolo 35; Parma* 34; Genoa 33; Spal, Udinese* 32; Empoli* 28; Bologna 27; Frosinone 23*; Chievo 11.

* una partita in più

** una partita in meno

