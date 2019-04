JUVENTUS MILAN EMRE CAN KHEDIRA/ Dopo una distorsione alla caviglia destra durante un contrasto con Kessie, Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, è stato costretto a lasciare il match fra i bianconeri e il Milan.

L'ex Liverpool ha provato a giocare con il dolore ma non c'è stato nulla da fare e al 24' si è seduto in panchina. Al suo posto è entrato Sami. Oltredunque, anche Emre Can potrebbe essere in dubbio per la sfida di Champions League contro l'Ajax, in attesa che le sue condizioni vengano valutate.

