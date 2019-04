Juventus, recupero Cristiano Ronaldo: l'annuncio di Nedved

JUVENTUS NEDVED CRISTIANO RONALDO / La Juventus può avvicinarsi ancora di più allo scudetto nella gara con il Milan.

Il vicepresidente bianconero Pavelperò non si fida: "Ci mancano pochi punti, sappiamo quello che dobbiamo fare - ha spiegato a 'Sky Sport' - Si tratta di sei punti, stasera potrebbero essere tre, ma Juve-Milan è una partita storica e non sarà facile. Loro mi fanno più paura del solito, sono due grandissime squadre che faranno vedere bel calcio". Sul recupero dicon l': "Sta facendo di tutto per esserci, saremo felici se recupererà ma non gli abbiamo messo nessuna fretta. Lui vuole sempre giocare, potesse giocherebbe anche stasera. Abbiamo dovuto un po' frenarlo, voleva esserci già ora".