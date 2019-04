JUVENTUS MILAN BORINI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Fabio Borini, esterno offensivo del Milan, ha parlato del suo impiego e della corsa per un posto in Champions League: "Allenandosi bene tutti i giorni e volendo giocarle tutti.

Giocando come tutte le altre partite, provando a vincerle, il fatto che possano essere campioni è una motivazione in più. Noi lavoriamo duro per arrivarci sin dagli allenamenti. Adesso siamo nella posizione che vogliamo essere e cerchiamo di mantenerlo fino alla fine senza lasciarsi scappare nulla".