JUVENTUS MILAN MAURI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Josè Mauri, centrocampista del Milan, ha commentato e presentato la sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri: "Penso come abbiamo fatto sempre. Mi ricordo il periodo di inizio dicembre, tutti ci davano per morti.

E' iniziato il 2019 alla grande e abbiamo conquistato il terzo posto. Guardiamo indietro e ripartiamo. La Juventus fa ciò che vuole in Italia da 7 anni, ed è una motivazione in più. Loro fanno un altro campionato, il nostro è di arrivare davanti ad altre 16 squadre". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!