VOTI E TABELLINO DI PARMA TORINO / I voti e il tabellino di Parma-Torino, gara valida come primo anticipo per la 31a giornata di Serie A. Gara che non si sblocca, anche se con diverse occasioni specie nella ripresa.

Non brillaè il migliore dei granata mentre nel Parmadomina a centrocampo.

PARMA

Sepe 6

Sierralta 6

Iacoponi 6

Gagliolo 5,5

Gazzola 6 - (dall'88' Scozzarella sv)

Kucka6,5

Rigoni 6,5

Barillà 5,5

Dimarco 6,5 - (dal 93' Bastoni sv)

Ceravolo 6 - (dal 72' Siligardi 6)

Sprocati 5

All.: D'Aversa 6

TORINO

Sirigu 6

Izzo 6

Nkolou 6,5

Moretti 6

De Silvestri 5,5

Meitè 5,5

Rincon 6 - (dal 57' Parigini 5)

Ansaldi 6,5 - (dal 66' Zaza 5 )

Baselli 7

Berenguer 5,5

Belotti 5,5

All.: Mazzarri 5,5

TABELLINO

PARMA-TORINO 0-0

PARMA (3-5-2): Sepe; Sierralta, Iacoponi, Gagliolo; Gazzola (88' Scozzarella), Kucka, Rigoni, Barillà, Di Marco (93' Bastoni); Ceravolo (72' Siligardi), Sprocati. A disp.: Frattali, Brazao, Bastoni, Pepin, Diakhate, Gobbi, Stulac, Dezi, Schiappacasse. All. D'Aversa

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon (57' Parigini), Ansaldi (66' Zaza); Baselli, Berenguer; Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Konè, Singo, Damascan. All. Mazzarri

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Rincon (T), Gagliolo (P), Gazzola (P), Belotti (T), Ansaldi (T), Zaza (T), Sierralta (P), Izzo (T), Kucka (P)

