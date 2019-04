Serie A, Parma-Torino 0-0: i granata non sfondano

SERIE A PARMA TORINO 0-0 / Finisce 0-0 il primo anticipo del sabato di Serie A tra il Parma e il Torino. I granata provano a fare la partita fin dall'inizio, con Baselli e Berenguer i più pericolosi nel primo tempo.

Nella ripresa risponde anche il Parma, conche sfiorano il gol. Le maggiori occasioni però continua ad averle il Toro, con Baselli e Berenguer, ancora, a un passo dal gol, e un clamoroso contropiede sprecato dain tre contro uno. I gialloblu' in emergenza portano via un punto pesante per la salvezza, i granata non riescono ad accelerare nella corsa per l'Europa.