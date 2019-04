JUVENTUS MILAN FORMAZIONI / Nessuna sorpresa nell'undici della Juventus, che nel pomeriggio ospiterà il Milan all''Allianz Stadium' nell'anticipo della 31°giornata di Serie A. Dybala viene preferito a Kean in coppia con Mandzukic, con Bernardeschi a fare da collante sulla trequarti. Inizialmente in panchina Pjanic e capitan Chiellini, spazio a Bentancur in mediana e De Sciglio nella difesa a tre.

Juventus-Milan, probabili formazioni:

Tornano titolari. Nel Milan tentazioneper, con il tecnico rossonero che dovrebbe comunque preferirglinel tridente con. A centrocampo tornadal primo minuto.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala. All.: Allegri

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All.: Gattuso

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui