CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID INSIGNE / Esplode il caso Insigne al Napoli, con l'intervista dell'attaccante di Frattamaggiore. L'addio non è scontato, ma è certo un'eventualità da prendere in considerazione. In Italia e in Europa, qualcosa inizia a muoversi. Le richieste di De Laurentiis sono comunque piuttosto elevate, prossime ai 100 milioni di euro.

Il 'Mattino' riferisce di un tentativo dell', che ha messo sul piatto. Cifra ritenuta decisamente troppo bassa dalla società azzurra. Ci sarebbe stato anche un colloquio trae il ds dei Colchoneros Andrea, ma il tecnico avrebbe ribadito l'imprescindibilità del giocatore per i partenopei. Intanto,avrebbe ricevuto oltre all'offerta degli spagnoli anche una richiesta di disponibilità a trattare da parte di un top club italiano, non precisato, che valuterebbe Insigne circa 60 milioni.