p>NAPOLI INSIGNE HIGUAIN / Il rapporto tracontinua a causare polemiche e frecciate anche a quasi tre anni dal suo addio. Nel corso della sua intervista per il 'Corriere dello Sport' , Lorenzo Insigne è tornato sul rapporto col Pipita, criticandolo apertamente. Queste le sue parole: "Non mi andò giù il suo modo di esultare. La Juventus fu una scelta, libero di prenderla ci mancherebbe, però poi ci siamo incrociati altre volte e mai una volta, mai una dico, che sia venuto a salutarci nello spogliatoio, come pure sarebbe stato naturale fare. Vuol dire, allora, che ce l'aveva anche con noi, con i suoi ex compagni di squadra che lo hanno aiutato a segnar trentasei gol in campionato".