Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SONDAGGIO JUVENTUS MILAN / Juventus favorita per battere anche il Milan e dare un ulteriore passo, uno degli ultimi, per la conquista del suo ottavo scudetto consecutivo: i lettori di Calciomercato.it , nel sondaggio pubblicato su Twitter, hanno scelto i bianconeri come vincenti per il match di stasera col 48% dei voti. Ai rossoneri, invece, il 36% delle preferenze, mentre solo il 16% vede possibile un pareggio.