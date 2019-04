ALI ADNAN RIGORE MLS IBRAHIMOVIC / Non è partita benissimo l'avventura in MLS di Ali Adnan. Il difensore iracheno, che l'Udinese ha prestato ai Vancouver Whitecaps, durante la sfida con il LA Galaxy di Ibrahimovic ha avuto una ghiotta opportunità per siglare un gol, sciupata nel peggior modo possibile.

In apertura di gara, Adnan ha calciato un rigore scegliendo la soluzione in stile: il suo cucchiaio, però, è finido morbido tra le braccia di Bingham. La figuraccia è resa ancora peggiore dal risultato della partita (2-0 per i Galaxy con gol, ovviamente, die di Steres) e dalla presa in giro che il club californiano ha riservato all'ex friulano (visibile in basso), pubblicando su Twitter il video dell'esecuzione con la didascalia classica "dare to Zlatan?". Una serata da dimenticare....