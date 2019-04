BALOTELLI PUGNO PABLO / Mario Balotelli ancora al centro delle polemiche. L'attaccante ha giocato solo venti minuti contro il Bordeaux, venerdì sera, a causa di problemi muscolari, ma il suo ingresso in campo si è fatto notare per uno scontro con il rivale Pablo.

Il difensore ha dovuto momentaneamente abbandonare il campo con il naso insanguinato, una volta rientrato Balotelli gli ha chiesto se fosse tutto ok, ma il brasiliano ha reagito con uno spintone che gli è valso l'espulsione.

Il calciatore, però, si è giustificato con queste dichiarazioni riportate da RMC: "Mario mi aveva dato un pugno, mi sono arrabbiato non con lui, ma con l'arbitro al quale avevo chiesto di andare al VAR. Il sangue che ho perso non esce da solo, è accaduto qualcosa e per questo ho chiesto di andare a vedere le immagini varie volte. Non sono un giocatore cattivo, è lui che mi ha dato un colpo". Balotelli non è riuscito a trascinare i suoi nonostante la superiorità numerica: il Marsiglia ha perso 2-0 e complica le sue ambizioni europee.

