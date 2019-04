Calciomercato, Roma tra Campos e Petrachi: la situazione

CALCIOMERCATO ROMA CAMPOS LILLE PETRACHI TORINO - Continua a tenere banco in casa Roma il futuro della direzione sportiva. Dopo l'addio di Monchi, tornato al Siviglia, è Massara ad aver preso le redini del mercato giallorosso portando avanti, tra le altre cose, la trattativa per il prolungamento contrattuale di Zaniolo.

Nel frattempo, però, sono due i nomi accostati con maggiore insistenza ai capitolini per la poltrona di direttore sportivo dalla prossima stagione: Luisdele Gianlucadel. Se il secondo è stato blindato a più riprese dal presidente granata Urbano, ma la possibilità di approdo nella Capitale stuzzica il Ds, per il secondo è arrivata l'indiscrezione di un accordo ormai prossimo con la Roma , non prima però di aver portato il Lille in. Altre fonti portoghesi, però, sono meno sicure di questa notizia: Campos è sì un forte candidato, ma non così concretamente vicino al club di James. Nel frattempo, non sono escluse altre possibilità. Staremo a vedere.