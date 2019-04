INTER-ATALANTA CONFERENZA STAMPA SPALLETTI ICARDI DIRETTA LIVE - Dopo la rotonda vittoria contro il Genoa in trasferta, col ritorno in campo e al gol dell'ex capitano Mauro Icardi, l'Inter ospita per la trentunesima giornata del campionato di Serie A la lanciatissima Atalanta dell'ex, dal dente avvelenato, Gian Piero Gasperini. E, come di consueto, l'allenatore dei meneghini, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match: Calciomercato.it segue in diretta le dichiarazioni del tecnico toscano.

"La squadra ha fatto una buona partita contro il Genoa, sotto l'aspetto della mentalità soprattutto. L'Atalanta è una delle squadre più forti del nostro campionato, non per caso. È da anni nelle parti alte della classifica, apprezzata a livello europeo. Da qui in avanti iniziano anche per loro le complicazioni delle attese, perché si sono imposti all'attenzione di tutti. Da quando è arrivato Gasperini, la squadra ha esibito un timbro ben preciso. La nostra squadra, però, sta bene. Abbiamo tutte le forze che ci vogliono per disputare un'ottima partita. Sarà una gara massiccia sotto l'aspetto del risultato, sono tante le squadre che si giocano un posto in Champions. Dobbiamo farci trovare pronti, ci sarà da tener botta. La spinta dei tifosi è fondamentale, l'Inter è di chi la ama e noi dobbiamo far tutto il possibile per vincere questa partita", le parole di Spalletti a 'Inter TV'.

CONFERENZA STAMPA

ATALANTA - "Con Gasperini l'Atalanta ha fatto grandi partite, non sono più una rivelazione. Hanno tutto per lottare fino alla fine. E' una squadra giovane per certi versi, per altri no. Hanno grande personalità nell'accettare il confronto a tutto campo, squadra tosta fisicamente. Anche Gomez sembra grosso il doppio quando ci giochi contro...Hanno convinzione nel vincere i duelli e sanno cosa fare in campo. Costruiscono dal basso, propongono verticalizzazioni, cambiano fronte molto bene e sfruttano i tagli degli esterni. Molto pericolosi su palla inattiva, dovremo stare svegli in partita.

Abbiamo le carte in regola per difenderci bene e fargli male, a prescindere da cosa possa succedere.? E' giusto così, noi abbiamo fuori Lautaro...Non so come e se potranno prenderci di sorpresa, hanno giocatori per sostituirlo come, ma credo giochi Gomez lì davanti. Non ho una contromossa, Gasperini non ha detto chi gioca..."

NAINGGOLAN E ICARDI - "Se li schiero entrambi? Dipende dai momenti, non si sa chi gioca e chi non gioca. Si fa tutto per il bene dell'Inter, per ottenere il meglio per questa maglia".

GASPERINI - "E' un allenatore che la sa lunga e ce l'ha dimostrato. Sa sviluppare il meglio dai giocatori che ha, succede di passare dei momenti in cui non riesci a esprimere ciò che vorresti. E' uno bravo comunque"

ASSENZA ICARDI - "E' stata un'opportunità per capire che l'Inter è una squadra e non un singolo calciatore. Deve essere così. In alcuni momenti di una stagione vanno fatte delle riflessioni approfondite e fare scelte senza ritardarle, per non arrivare a posteriori sulle decisioni. Serve non avere timidezza ed essere chiari nelle proprie idee, quando le cose succedono, il tutto per il bene della squadra. Mi sembra che la squadra abbia reagito nella maniera giusta e ha fatto risultati".

STADIO - "Non ho i mezzi per giudicare la questione, non mi esprimo se non conosco un argomento. Il pubblico dell'Inter di sicuro merita uno stadio importante e di livello, a prescindere dalla decisione finale. L'Inter è dei tifosi che l'hanno a cuore, spero che domani ci diano tutta la forza necessaria"

DIFFERENZE CON L'ANDATA - "Lo scorrimento delle partite dice cosa è cambiato rispetto ad allora. A Bergamo fummo presi di sorpresa dalla loro veemenza, quando giocano in quel modo mettono in crisi chiunque. Ci sono cose che abbiamo messo via e altre che portiamo con noi per fare una partita diversa e che in questo periodo abbiamo messo a frutto in campo. Siamo migliorati nella voglia di vincere a tutti i costi".

DE VRIJ E LAUTARO MARTINEZ - "Siamo in una via di mezzo per quanto riguarda il loro recupero, dobbiamo valutare l'ultimo allenamento. Per domani è difficile per entrambi".

