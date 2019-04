CALCIOMERCATO ROMA DZEKO /Edin Dzeko non sta di certo vivendo la sua stagione più esaltante da quando è approdato in Italia. Da agosto, la punta ha segnato appena 12 reti, di cui cinque in Champions League, e il suo futuro a Roma è in bilico.

Come riporta 'Il Tempo', Ii ds giallorosso Massara ha incontrato Vigorelli, procuratore di Zaniolo e intermediario, per analizzare un'offerta del West Ham, che aveva già cercato il bosniaco a gennaio.

Sul piatto circa 10 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra interessante visto che, a bilancio, da giugno Dzeko avrà un ammortamento di 4.6 milioni: l'affare ne genererebbe oltre cinque di plusvalenza. La Roma, in ogni caso, reputa la proposta insufficiente ed esige almeno 20 milioni per dare il via libera all'operazione, mentre il calciatore avrebbe già trovato un principio d'accordo con il sodalizio inglese, che gli garantirebbe un contratto di due anni con lo stesso stipendio percepito nella capitale italiana.

