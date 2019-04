INTER CURVA NORD ICARDI / Non è bastato il gol contro il Genoa a ricucire uno strappo che, ormai, appare insanabile. Mauro Icardi è tornato, ha rimesso la maglia dell'Inter e a 'Marassi', dal dischetto, ha ritrovato anche la rete. Ma per la tifoseria organizzata nerazzurra è già stata scritta la parola fine da tempo, come ribadisce oggi la Curva Nord con un nuovo comunicato ufficiale diramato in vista della sfida di domani contro l'Atalanta che sancirà il ritorno di Icardi nel 'suo San Siro': "Noi su Icardi non faremo passi indietro - si legge sul sito ufficiale del gruppo Curva Nord -. Non può essere il futuro dell'Inter.

Rifiutando di indossare la maglia in più occasioni con scuse ridicole si è scavato la fossa da solo. Se componenti della struttura Inter, stipendiati, hanno avuto un comportamento eccessivamente oscillante non può essere un nostro problema. Rimane però chiaro il quadro generale. Le favole da "Mulino Bianco" lasciamole quindi a questioni di sopravvivenza interne che, comunque, sappiamo oramai insanabili".

Quindi le 'avvertenze' sull'accoglienza che verrà riservata domani all'argentino: "No, non "temete", Icardi verrà "considerato"... il giusto. Forse chi si aspetta 90 minuti di cori contro verrà deluso... Ma non si confonda il bene dell'Internazionale con l'ipocrisia".

