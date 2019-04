Calciomercato Napoli, nuova maxi-offerta per Allan

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Niente da fare a gennaio: troppo importante per lo scacchiere di Carlo Ancelotti ed impossibile da rimpiazzare a metà stagione.

Ma cosa ne sarà dia fine stagione? Il brasiliano sta vivendo un momento di flessione che non ha però scalfito l'interesse del, ostinato ed intenzionato a tornare alla carica dopo l'assalto fallito nell'ultima sessione invernale. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti, i parigini contano sull'assist di Neymar che fa pressione sul connazionale e avrebbero preparato una nuova offerta da 60-70 milioni di euro con l'obiettivo di chiudere l'acquisto del centrocampista. La cifra non raggiunge la richiesta del presidente De Laurentiis, ma a questo punto attenzione anche alla volontà del calciatore che potrebbe impuntarsi, visto che a Parigi andrebbe a guadagnare 8 milioni di euro a stagione contro i 2 milioni dell'attuale contratto in azzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui