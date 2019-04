CALCIOMERCATO INTER PELLEGRINI / In casa Inter l'obiettivo di fine stagione resta conquistare un posto per la prossima Champions League. Intanto però i nerazzurri stanno pensando anche al calciomercato. E in questo senso il primo nome della lista di Beppe Marotta è Ivan Rakitic.

Il centrocampista della Roma piace molto sia a Marotta che ad Ausilio. I giallorossi lo ritengono un punto fermo della propria rosa, ma l'Inter, come riporta 'Tuttosport', sarebbe pronto a pagare la clausola da 30 milioni di euro. Una cifra che sarebbe decisamente più bassa rispetto al prezzo dell'altro obiettivo Barella. E a finanziare l'acquisto potrebbe essere Matias Vecino, che ha estimatori in Spagna e potrebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

