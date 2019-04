CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Dipende tutto dalla Champions League. Quei 30 milioni di euro in più farebbero senz'altro comodo alla Lazio, anche in vista del calciomercato. Ma soprattutto la conquista della qualificazione alla più prestigiosa competizione europea permetterebbe ai biancocelesti di trattenere con più facilità i propri big. Difficile infatti che Milinkovic-Savic, Luis Alberto o Immobile possano decidere di non forzare la mano per una cessione nel caso il club si qualificasse ancora all'Europa League.

E lo stesso potrebbe fare Simone, accostato al, che, secondo 'Tuttosport', potrebbe puntare ad altri lidi nel caso in cui non dovesse piazzarsi tra le prime quattro classificate in campionato. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

E dalla qualificazione in Champions potrebbe dipendere anche il mercato. Al momento Tare sta sondando il terreno per colpi giovani e a basso costo. Dall'attaccante Adekanye a parametro zero, sempre più vicino, fino ad un altro olandese di origini africane: Tim Fosu-Mensah, attualmente al Fulham ma in prestito dal ManchesterUnited, con gli inglesi che preferirebbero mandarlo a giocare in un campionato di massima serie piuttosto che in Championship. D'altro lato il ds sta lavorando per sfoltire la rosa in eccesso: da Bastos a Caicedo, fino a Wallace e Parolo: tanti sono i giocatori il cui futuro appare in bilico. Tra loro c'è anche Murgia, che potrebbe essere inserito in un affare con la Spal per arrivare a Fares o a Lazzari.

