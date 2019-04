SAMPDORIA ROMA STREAMING DAZN / Europa League e Champions League, ultima chiamata per Sampdoria e Roma che a 'Marassi' si affrontano nel terzo anticipo della 31a giornata di Serie A. Uno scontro diretto dal profumo d'Europa con i blucerchiati che hanno perso terreno dopo il ko in casa del Torino e gli uomini di Ranieri che sono scivolati al momento fuori dalla zona europea in seguito al pari con la Fiorentina. Chi tornerò a volare?

Sampdoria-Roma di sabato 6 aprile sarà trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming DAZN disponibile per gli abbonati su pc, smartphone, smart tv e tablet.

Per i nuovi abbonati è garantito il primo mese di visione gratis, terminato il quale scatterà l'abbonamento a 9,99 euro al mese. L'eventuale recesso, successivamente, sarebbe altrettanto gratuito.

E' possibile vedere la gara gratuitamente in streaming su siti alternativi come Rojadirecta, ma è una scelta che sconsigliamo per la scarsa qualità della resa audio e video e perché tali portali mettono a rischio virus i vostri dispositivi. Inoltre, il servizio offerto da questi portali potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento dal Provider Internet.

