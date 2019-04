CALCIOMERCATO INTER CONTE MOURINHO / Affondo su un allenatore top in caso di addio di Luciano Spalletti. La certezza in casa Inter, se il tecnico di Certaldo dovesse andare via, è che la squadra verrà comunque affidata ad un allenatore di alto livello. L'ultima parola spetterà a Beppe Marotta, che sogna di riportare in Italia Antonio Conte.

Ma per la panchina c'è anche l'ipotesi del ritorno di José, mai dimenticato dalla tifoseria nerazzurra. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Come riporta 'Tuttosport', il manager portoghese si sarebbe offerto a Steven Zhang e la sua candidatura sarebbe stata sostenuta da due grandi estimatori: Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera. Il numero uno nerazzurro pare però molto in sintonia con Marotta per quanto riguarda la questione allenatore e scalzare Conte dalla pole position appare davvero piuttosto complesso. Ecco dunque che Mourinho potrebbe quindi valutare delle offerte alternative. Il Lione lo ha già contattato, ma potrebbe chiamarlo anche il Bayern Monaco: se Kovac dovesse perdere la Bundesliga, dopo la prematura uscita in Champions League, i bavaresi potrebbero decidere di contattare il tecnico lusitano.

