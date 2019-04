Calciomercato Inter, quattro colpi con i soldi della Champions

CALCIOMERCATO INTER DZEKO RAKITIC / Il piano triennale di Suning per riportare l'Inter ai vertici del calcio internazionale passa necessariamente dalla conferma dei nerazzurri in Champions League, che oltre al prestigio porta incassi milionari fondamentali per le casse interiste. Quest'anno dalla massima competizione europea sono arrivati 45 milioni di euro che con il passaggio agli ottavi sarebbero schizzati fino a quota 60 milioni.

Poter mettere nuovamente a bilancio una cifra simile nell'estate dell'addio ai paletti del settlement agreement con l'Uefa, darebbe una sterzata netta e molto importante al progetto Inter del colosso cinese e permetterebbe di muoversi con decisione anche sul calciomercato dove le grandi manovre sono già iniziate. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Preso Diego Godin, che arriverà a parametro zero dall'Atletico Madrid, secondo 'La Gazzetta dello Sport' i dirigenti nerazzurri hanno altri quattro nomi in cima alla lista dei desideri. In attacco, in caso di un addio di Mauro Icardi tutt'altro che improbabile, il prescelto sarebbe Edin Dzeko, lontano dal rinnovo con la Roma e desideroso di rimanere in Italia con l'Inter che sarebbe disposta a proporre un contratto triennale al bosniaco. Le due piste pesanti, invece, conducono a Ivan Rakitic del Barcellona e Steven Bergwijn, freccia olandese del Psv Eindhoven individuato come profilo perfetto per sostituire Ivan Perisic. E poi spazio ad un giovane talento italiano in rampa di lancio: in pole Barella, ma c'è anche Tonali in lista.

