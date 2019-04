CALCIOMERCATO JUVENTUS COSTA ZANIOLO / La scorsa stagione si era rivelato un crack: il suo ingresso a gara in corso permetteva alla Juventus di spaccare le partite e ottenere, spesso, la vittoria. Quest'anno invece le prestazioni di Douglas Costa si sono rivelate piuttosto deludenti, a cominciare dal brutto episodio contro il Sassuolo.

Ad oggi il brasiliano è infortunato e il club bianconero non sembra così disposto a blindare il giocatore: se dovessero arrivare offerte importanti, una sua partenza non appare affatto impossibile. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Lo riporta 'Tuttosport', che sottolinea come il Paris Saint-Germain ma anche le big inglesi (Tottenham e le due di Manchester) stiano pensando al giocatore esploso nello Shakhtar Donetsk. La Juve spera in un'offerta da 55-60 milioni di euro. Soldi che andrebbero immediatamente reinvestiti su Nicolò Zaniolo. Il gioiellino della Roma è attualmente valutato 50 milioni di euro, ma la cifra potrebbe aumentare in caso di rinnovo con i giallorossi, che reputano il giocatore un punto fermo insieme a Pellegrini. Non è poi detto che l'offensiva per Zaniolo possa automaticamente escludere Federico Chiesa, con la Juve che si giocherebbe la carta di una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui