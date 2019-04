CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Non è semplice essere un napoletano nel Napoli. O meglio, essere Il napoletano del Napoli, capitano e trascinatore. Pressioni che da stimolo possono farsi controproducenti e quella voglia di vincere trofei logora, perché davanti c'è sempre una Juventus che non sbaglia un colpo. Non è semplice per Lorenzo Insigne, che fascia al braccio si racconta in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport' soffermandosi anche sul suo futuro, con dichiarazioni che qualche campanello d'allarme tra i tifosi partenopei lo fa suonare. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui.

"Assaporo le soddisfazioni con parsimonia e poi scoprendo che quando non si vince, la sofferenza è secca: io ci sto male - esordisce Insigne -.

Se mi immagino con unìaltra maglia addosso? Adesso, mentre ne stiamo parlando e più in generale ora, non ci penso neppure. Però so bene che magari in giro ci possa essere qualcuno che mi stimi. Ma non esistono squadre, né interessamenti. Ho il dovere di pensare, senza essere immodesto, che in questi anni con il Napoli abbia dato qualche dimostrazione di ciò che so fare".

Quindi la scelta di affidarsi a Raiola: "Cambio agente per l’addio? Niente di tutto ciò e siete liberi di non crederci. Ritengo che Raiola, con Jorge Mendes, sia il più forte in circolazione e che rappresenti un’autorità in materia. Ma non c’è dietrologia. Finché starò qui io darò sempre il 110 per cento e qua voglio starci a lungo. So anche che ho ventotto anni e che possa capitare, in carriera, di ritrovarsi dinnanzi ad un’offerta, come dire? Irrinunciabile. Questo sì, può succedere. Se sono felice? Mi scoccia assai arrivare ad un passo dal successo e poi ritrovarmi senza niente tra le mani".

