CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Per il momento la testa di tutti quanti alla Juventus è concentrata sul campo, in vista di una volata finale verso l'obiettivo Champions League che non ammette distrazioni. Ma alcune valutazioni su delle situazioni calde sono inevitabilmente già partite ed una riguarda in particolar modo il futuro di Paulo Dybala. Il futuro della 'Joya' bianconera infatti è in bilico: da una parte gli viene chiesto un definitivo salto di qualità, dall'altro le ricche proposte dei top club che lo corteggiano potrebbero far vacillare le certezze della Juventus.

Juventus che da parte sua non ha per il momento necessità né voglia di cedere Dybala che, allo stesso tempo, non avrebbe manifestato l'intenzione di cambiare aria, ma con Real Madrid, Atletico Madrid e Bayern Monaco su tutte in pressing, tutto può accadere. E secondo 'Tuttosport' la dirigenza juventina avrebbe già stabilito a quota 100 milioni di euro il punto di rottura: per un'offerta superiore a questa cifra, i bianconeri sono pronti a cedere Dybala che a fronte di un aumento dell'ingaggio (ora guadagna 7 milioni all'anno) sarebbe disposto a cambiare aria. Per la Juventus si tratterebbe di una plusvalenza enorme, visto che il valore residuo a bilancio si attesterebbe attorno ai 10 milioni di euro. Anche se non viene scartata nemmeno la possibilità di utilizzaro come pedina di scambio in qualche operazione intrigante.

