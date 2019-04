Manchester United, tre colpi al posto di Bale

MANCHESTER UNITED BALE / Torna di moda puntualmente ogni anno l'interesse del ManchesterUnited per Gareth Bale. Il gallese è uno dei sogni di lunga data dei 'Red Devils' e la prossima sembra che possa essere l'estate giusta per l'addio dell'ex Tottenham al Real Madrid, ma non per volare a Manchester.

Nonostante la grande stima e l'apprezzamento, infatti, le cifre dell'operazione tra ingaggio e costo del cartellino per un classe '89 viene reputata eccessiva e i dirigenti dello United preferirebbero dirottare il budget su altri tre innesti più giovani ma di grandi qualità. I nomi, secondo il 'Daily Star', sarebbero quelli di Jadondel Borussia Dortmund, Callumdel Chelsea e Declandel West Ham.