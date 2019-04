Calciomercato, colpo Hazard: annuncio imminente!

CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / Il RealMadrid batte un altro colpaccio, e questo è veramente stratosferico. Dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Eder Militao dal Porto, la dirigenza delle 'merengues' avrebbe praticamente messo le mani anche su Eden Hazard.

Lo riferisce il quotidiano 'Marca', molto vicino alle cose di casa Real, secondo cui l'accordo per l'arrivo del belga dal Chelsea sarà formalizzato addirittura nei prossimi giorni. Il tecnico Zinedine Zidane avrebbe dato il via libera all'acquisto del trequartista dei 'Blues' con il presidente Florentinoche quindi avrebbe impresso l'accelerazione decisiva. Hazard è atteso a giorni nella capitale spagnola per le strette di mano e per conoscere l'ambiente.