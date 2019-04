Calciomercato Juventus, Bonucci nella lista del Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI / Tutti in allerta ed in attesa delle mosse del RealMadrid che prepara un'estate di grandi investimenti ed insidia i grandi club europei. Tanti big e da sostituire con nuovi campioni per il nuovo corso di Zinedine Zidane che potrebbe perdere, tra gli altri, Raphael Varane. Il centrale francese potrebbe lasciare e in casa Real è già partita la caccia ad un nuovo centrale di livello internazionale.

La lista è lunghissima e comprende profili di grande spessore, daagli 'italiani', ma non solo. Secondo 'Don Balon' infatti, cerchiato in rosso resta anche il nome di Leonardodella. Profilo d'esperienza che fa gola a Zidane, anche se la valutazione da 60 milioni di euro frena gli spagnoli vista l'età del calciatore, che compirà 32 anni a maggio.