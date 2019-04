CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Moise Kean sempre più protagonista del calciomercato. Stando a 'Ok Diario' il grande talento bianconero è finito nel mirino nientemeno che del Real Madrid. A quanto pare il club spagnolo è rimasto letteralmente stregato dal 'Millennial', autore di 4 gol e 1 assist nelle sei partite disputate quest'anno e conquistatosi già un posto da titolare nella Nazionale di Mancini.

Secondo il portale spagnolo, il Real spera che la trattativa per ildel contratto - in scadenza nel- tra la Juve e l'agente del classe 2000, Mino, possa prendere una piega sbagliata per tentare l'affondo. La società di Florentinofa pure affidamento su una possibile voglia di lasciare l'Italia da parte del ragazzo dopo i cori razzisti ricevuti martedì alla 'Sardegna Arena'.