Calciomercato Juventus, affare de Ligt: l'annuncio da Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Ceduto Frenkie deJong, che a fine stagione si aggregherà al Barcellona, l'Ajax si prepara a ricevere offerte stratosferiche anche per l'altro grande gioiello, il capitano Matthijs de Ligt. Ormai da tempo oggetto del desiderio dei principali club europei, il centrale classe '99 lascerà salvo colpi di scena i 'Lancieri' la prossima estate, con Barcellona e Juventus in particolare (ma non solo) che stanno dando vita ad un'asta milionaria.

Il giocatore fin qui è sempre rimasto vago, chiarendo che una decisione in merito al suo futuro non è ancora stata presa. Anche se il destino appare segnato.

Almeno stando alle dichiarazioni del presidente del Barça, Josip Maria Bartomeu, che in un'intervista concessa a 'ESPN' racconta: "Ci sarà tempo per parlare di de Ligt. Ogni anno siamo interessati a diversi calciatori e de Ligt è tra i nomi sul tavolo. È un gran giocatore e so già cosa farà in estate, ma non è il momento di dirlo". Barcellona, Juventus o un'altra società? Si prevedono novità a breve...

