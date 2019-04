CALCIOMERCATO MILAN SAINT MAXIMIN / Per rafforzare le fasce il Milan si muove in due direzioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La più importante porta in Brasile, per la precisione a Everton del Gremio , l'altra (ancora) adel. Cercato già a gennaio, stando a 'sportmediaset.it' per il francese il dtha fissato un appuntamento col club della Costa Azzurra nel mese di maggio. Il 22enne vuole i rossoneri, che potrebbero chiudere l'operazione per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.