Calciomercato, offerta a sorpresa per David Luiz

CALCIOMERCATO DAVID LUIZ / Le trattative vanno avanti, ma non c'è ancora l'accordo tra il Chelsea e DavidLuiz, in scadenza di contratto con i 'Blues' a fine stagione, e molti club stanno cercando di inserirsi fiutando profumo d'occasione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tornato a Londra dal Psg nel 2016, David Luiz compirà 32 anni a fine aprile e vuole sentirsi ancora importante nel calcio che conta. Per questo motivo, scrive 'Fox Spors', avrebbe rifiutato un'importante offerta proveniente dal Qatar ed in seguito un contratto da 10 milioni di euro complessivi messo sul piatto dai brasiliano delper cerca di raggiungere un accordo col Chelsea. Non dovesse rinnovare, allora la priorità sarebbe comunque ancora l'Europa.