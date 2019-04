CALCIOMERCATO NAPOLI SCHOUTEN / Jerdy Schouten è considerato come uno dei maggiori talenti del calcio olandese. Centrocampista tuttofare, come noto il ventiduenne è entrato nel mirino di almeno tre club di italiani: Napoli, Fiorentina e Udinese.

Diciamo almeno perché, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , mercoledì a Rotterdam - in occasione della gara di Eredivisie terminata 1-2 traproprietaria del suo cartellino dalla scorsa estate, eerano presenti emissari di ben sei società di. Per Schouten, in scadenza nele sotto osservazione pure di squadre belghe, inglesi e tedesche, i club del massimo campionato nostrano, in primis quelli sopracitati, potrebbero muoversi in maniera concreta presentando una offerta al termine della stagione. Il prezzo del classe '97 si aggira intorno ai 2 milioni di euro.