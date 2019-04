CALCIOMERCATO GRIEZMANN BARCELLONA / In Spagna negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Antoine Griezmann: il campione del mondo potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in estate e trasferirsi, dopo un lungo corteggiamento che dura ormai da anni, al Barcellona.

Sarà così? Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Una voce di mercato che spaventa ovviamente i tifosi dell'Atletico Madrid ma non Enrique Cerezo, presidente dei 'Colchoneros' che, ai microfoni di 'SER Esports Catalunya' , ha deciso di rispondere in maniera curiosa e ironica sul futuro della sua stella: "Griezmann con Messi? Comporrebbe sicuramente un bel tandem d'attaco con Messi, ma è uno scenario possibile solo all'Atletico. Magari riusciamo a prenderlo, chissà. Perché no? Nel calcio tutto è possibile".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui