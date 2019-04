CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT / Nell'ultima giornata di campionato, in occasione della sfida casalinga contro la Fiorentina, Justin Kluivert si è messo in mostra confezionando gli assist dei due gol siglati dalla Roma che hanno fissato il punteggio sul 2-2 finale. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Una prestazione importante che ha rilanciato l'esterno olandese che non ha di certo rispettato fin qui le aspettative riservate dai tifosi giallorossi in estate.

Patrick, suo papà ed ex grande centravanti diha rivelato ai microfoni di 'BBC 5 Live Sport' un'importante retroscena di mercato sul suo passaggio in Italia: "Quando in estate ho parlato con mio figlio, gli ho consigliato di rimanere all’Ajax per almeno un altro anno. Ma all’età di diciotto anni mio figlio voleva cambiare club. Non era il mio pensiero, ma questa era la sua volontà, del suo agente e di sua madre. Alla fine è lui a decidere, non posso farci niente”.