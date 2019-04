BRASILE PELE/ Pelè è senza dubbio uno dei personaggi più importanti della storia sportiva del Brasile e del calcio mondiale in generale.

L'ex giocatore del Santos negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale preoccupando tutto il mondo dello sport sulle sue condizioni di salute . Nelle ultime ore, con un post su Twitter, proprio Pelè ha voluto rassicurare tutti scherzandoci su: "Gli esami vanno bene e le medicine stanno facendo effetto, voglio ringraziare tutti per l'affetto. Sto meglio e mi sento pronto per tornare a giocare". Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!