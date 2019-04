p>INTER MILAN SAN SIRO SALA / Al margine dell'evento che si è tenuto quest'oggi a Palazzo Reale per la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi 2026, Giuseppe, primo cittadino del capolouogo lombardo, è tornato a parlare del futuro di San Siro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Inter e Milan vorrebbero trasclocare in un nuovo impianto e questo potrebbe comportare la demolizione dello storico impianto milanese. Ecco le parole di Sala riportate da 'Milano.cityrumors': “Abbiamo tre possibilità. La prima è un ammodernamento per migliorare San Siro, la seconda è magari un nuovo stadio ma San Siro ancora operativo nel 2026 tenendo conto che le autorizzazioni prenderebbero parecchio tempo, la terza è un nuovo San Siro a quel punto più funzionale e quindi ribadiremo al Cio che c’è la garanzia di avere uno stadio”.

