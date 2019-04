INTERNACIONAL GUERRERO/ Paolo Guerrero domani potrà scendere in campo con una squadra di club per la prima volta dopo 500 giorni.

Il centravanti peruviano, squalificato per doping nel 2017, è pronto a fare il suo esordio con la maglia dell'Internacional di Porto Alegre. El barbaro, classe 1984, potrà vestire la maglia del club brasiliano in occasione della sfida valevole per il campionato gaucho contro il Caxias.

Per le ultime notizie sul calcio sudamericano---> clicca qui!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui