p>CALCIOMERCATO ROMA UNDER / Dopo diverse settimane di assenza dal rettangolo verde di gioco, Cengizè finalmente tornato in campo con lain occasione dell'ultimo turno di campionato disputato all'Olimpico contro la: i'esterno turco è stato gettato nella mischia nei minuti finali dae ha potuto riprendere confidenza con il terreno dell'Olimpico. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

In attesa di capire quale sarà il suo contributo da qui a fine anno, il futuro di Under nella capitale è tutt'altro che sicuro: secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', la dirigenza giallorossa avrebbe messo sul mercato il proprio giocatore e avrebbe fissato a 40 miloni di euro la base d'asta da cui partire per eventuali trattative. Bayern Monaco e Arsenal rimangono in corsa, anche se sulla scrivania della Roma al momento non sono ancora state recapitate offerte ufficiali.

