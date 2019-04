CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ALMENDRA / Agustin Almendra è uno dei più interessanti prodotti del calcio argentino. Cresciuto con la camiseta del Boca Juniors, è finito sotto la lente d'ingrandimento di tanti club europei. Tra questi ci sono in particolare Napoli e Inter, che seguono con attenzione il giovane centrocampista argentino.

In inverno i due club hanno tentato l'affondo finale per assicurarsi le prestazioni del talentuoso classe 2000, che è però rimasto a Buenos Aires. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'A Bola', il giocatore potrebbe però presto cambiare aria, destinazione Portogallo. Il Boca Juniors è infatti molto interessato a Marcos Acuna. L'ex giocatore del Racing ha però un contratto valido con lo Sporting CP fino al giugno 2023 e la clausola da 60 milioni di euro è decisamente eccessiva per gli 'Xeneizes'. Ecco dunque che l'idea sarebbe quella di proporre uno scambio ai lusitani, includendo Almendra nella trattativa per il nazionale argentino. Una notizia che certamente non farebbe piacere a Napoli ed Inter, che da tempo puntano il giovane centrocampista.

